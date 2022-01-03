الموقف الوبائي.. 252 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

2022/01/03 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بالإصابات والوفيات قياساً بحصيلة أمس.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 252 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 289 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 16761 شخصا".وسجل العراق أمس 206 إصابة بكورونا قابلتها 4 حالات وفاة فقط.

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