2022/01/03 | 16:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة العراق يسجل 7 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 7 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 7 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).