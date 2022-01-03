بعد تعرضها لـ

2022/01/03 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتحار فتاة مصرية تبلغ من العمر 17 عاما بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني من شخص رفضت مواعدته فركب صور لها على أجساد فتيات بغرض تهديدها

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