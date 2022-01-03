الرئيس التركي: صادراتنا إرتفعت بنسبة 32.9%

2022/01/03 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ان إجمالي صادرات بلاده عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت 225 مليارا و368 مليون دولار، وهذا رقم قياسي”.وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية بإحدى فنادق إسطنبول، نُظّمت للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام المنصرم، ان …

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