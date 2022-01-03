استقرار اعداد الاصابات والوفيات اليومية جراء كورونا في العراق

2022/01/03 | 16:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تلقي 16761 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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