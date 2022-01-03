أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 22 - سلام إبراهيم

2022/01/03 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم -١-;-٦-;-١-;-٢-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-الشهيد صفاء السراي يتحدثأسمعوا نصاعة الموقفالصراحة النقاءيتحدث عن مهادنة المثقف للفاسدينعن اسماء معروفةعن الشاعر علي وجيهوالشاعر عمر السرايوالشاعر أحمد عبد الحسين والشاعراحمد عبد السادةوالشاعر عامر عاصيوالشاعر مروان عماد حمزةالموسيقي مصطفى زايرعن ثوريتهم في الفيس بوك وثورياتهم الغزيرة ......





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