التّعاون وضبط النفس  من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة جديدة - مايكل برزوسكا - حامد فضل الله

2022/01/03 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حامد_فضل_الله التّعاون وضبط النفس من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة جديدة[1]بقلم مايكل برزوسكا[2] Michael Brzoskaتقديم وترجمة: فادية فضة وحامد فضل اللهمَدخل:منذُ النهاية المُشينة للمهمّة في أفغانستان، أصبحَ واضحاً، بأنّ السياسة الأمنيّة للغرب تمرّ بأزمةٍ عميقةٍ.



نُقدّم هنا مقالةً استشرافيّة تتعلّق بالسياسة الأمنية المستقبلية لألمانيا وللغرب عموماً.



إننّا أمام عرض للتحديات الحاضرة ......





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