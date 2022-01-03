ابنتا سليماني والمهندس في الذكرى الثانية لمقتلهما: سننتقم من

2022/01/03 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت زينب قاسم سليماني ومنار أبومهدي المهندس، ابنتا القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والنائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي، بـ"الانتقام من أمريكا وحكام السعودية" على حد قولهما.

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