تونس.. مصرع طيار وإصابة آخر بسقوط مروحية عسكرية

2022/01/03 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش التونسي، اليوم الاثنين، عن وفاة طيار وإصابة آخر بعد أن سقطت مروحية عسكرية بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري إن “طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طيّاران، وهو ما أدّى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج”.

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