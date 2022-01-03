التربية تعلن إصدار قرار لمنع تدخل جهات من خارج الوزارة بملف طباعة المناهج

2022/01/03 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اتخاذها قراراً جديداً يخص طباعة المناهج لإبعاد تدخل جهات من خارج الوزارة بهذا الملف.وقال وكيل وزارة التربية حسين صبري في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع رئيس الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الشهيلي ببغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة كان لديها مقترح بشأن طباعة المناهج من خلال استبدال الشريك من شركة النهرين للطباعة، حيث تم تبني المقترح من قبل وزير التربية".وأضاف، أنه "خلال اجتماع وزارة التربية الاربعاء الماضي تم التصويت على اشراك صندوق التربية مع الشريك الخارجي وهو شركة النهرين"، مشيرا الى أنه "من خلال هذا المقترح سنمنع تدخل جهات خارجية في عمل وزارة التربية".وأكد أن "طباعة الكتب تعتمد على الموازنة الاتحادية، وأن الشراكة بين صندوق وزارة التربية وشركة النهرين للطباعة ستساهم في طباعة الكتب بالوقت المحدد وتوضع بالمخزن الخاص بالمديريات في وقت محدد للمساهمة في توزيعها الى الطلبة دون تأخير".

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