2022/01/03 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر قرار لمنع تدخل جهات خارج الوزارة بملف طباعة الكتب المركز الخبري الوطني.

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