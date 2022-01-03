السعودية تحذر من

2022/01/03 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الاثنين، تسجيل أكثر من 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يونيو، فيما حذّرت السلطات من تصاعد "مخيف" في المؤشر الوبائي، على وقع تفشّي المتحورة اوميكرون.

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