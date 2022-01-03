2022/01/03 | 16:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، تقديراتها لعدد السكان في العراق خلال عام 2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، ان "تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ (41,190,658) مليون نسمة، وبواقع (20,810,479) مليون نسمة من الذكور، يشكلون ما نسبته (51%) من مجموع السكان، في حين قدر عدد الإناث بـ(20,380,179) مليون نسمة، يشكلن نسبة (49%) مجموع السكان".

واضافت الوزارة، أن "التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ (28,779,201) نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها (69.9%) من مجموع سكان العراق، أما سكان المناطق الريفية فقد بلغ عددهم (12,411,457) نسمة بنسبة (30.1%) من مجموع سكان العراق"، مشيرة الى ان "التقديرات اظهرت، ان العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021 حيث قدر عدد سكانها بـ(8,780,422) ملايين نسمة وتشكل نسبة مقدارها (21.3%) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى، اقل المحافظات سكانا بحوالي (880) الف نسمة، وبنسبة (2.1%)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن تقديرات لعدد سكان العراق خلال 2021) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن تقديرات لعدد سكان العراق خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).