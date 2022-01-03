2022/01/03 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر أمنى، اليوم الاثنين، بتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة اسفل جسر باب المعظم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة امنية عثرت على عبوة ناسفة اسفل جسر باب المعظم".

وأضاف انه "تم استدعاء خبير المتفجرات الذي بدوره قام بتفجير العبوة تحت السيطرة دون اي اصابات تذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة اسفل جسر وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة اسفل جسر وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).