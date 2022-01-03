استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها منذ 6 أسابيع

2022/01/03 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها اليوم الإثنين بعد أن أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى احداث توازن مع ضغوطً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 تشرين الثاني عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1826.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.15 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.00 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1899.81 دولار للأونصة.

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