تعرف عليها.. 5 طرق سهلة للتخلص من دهون البطن

2022/01/03 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

تعتبر دهون البطن التي تكون في أعماقه وتحيط بالأعضاء مثل المعدة والكبد والأمعاء خطيرة بل قاتلة للإنسان، بالإضافة إلى أنها تؤدي في حال زيادتها إلى مظهر غير رشيق مكونة ما يسمى الكرش، وفقا لما نشره موقع Eat This Not That .

وكشفت الدراسات أن الدهون الحشوية يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء الحيوية للإنسان وتضيق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكبد وغير ذلك.

ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اعتمادها في اسلوب حياتك اليومية لتقليل الدهون والتخلص منها بشكل صحي، وهي كالتالي:

1 إنقاص الوزن

أسهل طريقة لتقليل الدهون الحشوية هي إنقاص الوزن، ويقول طبيب متخصص في طب السمنة في كليفلاند كلينيك سكوت بوتش: "يمكن لفقدان الوزن وحده أن يقلل بشكل فعال من الدهون الحشوية"، مضيفاً "بفقدان 10٪ من وزن جسمك، قد تفقد ما يصل إلى 30٪ من دهون البطن".

2 تمارين رياضية منتظمة

يقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي وحده لا يكفي لتقليل دهون البطن، فإضافة تمارين رياضية منتظمة هو أمر بالغ الأهمية.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Nutrients، فإن التمارين الرياضية المعتدلة تقلل الدهون الحشوية حتى لو لم تفقد الوزن.

3 تجنب السكر

تتغذى الدهون الحشوية في البطن على السكر، الذي يجعل الخلايا الدهنية تتكون بشكل أسرع.

وتقول عيادة كليفلاند إن النظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر أيضا على كيفية نمو دهون البطن.

لذلك قلل كمية السكر في نظامك الغذائي - بما في ذلك المشروبات والعصائر السكرية، والحبوب المكررة، والمخبوزات، والأطعمة المصنعة - ومن المرجح أن يحذو محيط الخصر حذوك.

4 احصل على قسط كاف من النوم

وجد الباحثون في جامعة ويك فورست، أن الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة تزيد لديهم دهون البطن بمقدار 2.5 مرة عن الأشخاص الذين حصلوا على قسط كاف من النوم.

ويقول الخبراء إن قلة النوم تغير إنتاج هرمون اللبتين والجريلين، وهما هرمونان ينظمان الشهية، ويمكن أن يزيد ذلك من الشعور بالجوع.



كما يمكن أن يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يخبر الجسم بالاحتفاظ بالدهون حول البطن.

ويوصي الخبراء بالنوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة.

5 ابتعد عن التوتر والإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكرية، وهذا المزيج هو اختصار لاكتساب دهون البطن، حسب دراسة نشرت في حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم.

كما أن الشعور المزمن بالتوتر يتسبب في قيام الدماغ بضخ الكورتيزول، الذي يساعد على الحفاظ بدهون البطن في مكانها.

لذلك ينصح بتجنب التوتر من خلال التمارين والاسترخاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف عليها.. 5 طرق سهلة للتخلص من دهون البطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف عليها.. 5 طرق سهلة للتخلص من دهون البطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).