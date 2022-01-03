2022/01/03 | 17:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن تقديراتها لعدد السكان في العراق لسنة 2021، وفقا للاسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للاحصاء، وفقا للمعادلات والمعايير الاحصائية، المستندة الى نسبة النمو السنوية، ومعدلات الخصوبة، ونسب البقاء على قيد الحياة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تقديرات …

ظهرت المقالة التخطيط تكشف عن تقديراتها لعدد سكان العراق خلال 2021 أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تكشف عن تقديراتها لعدد سكان العراق خلال 2021) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تكشف عن تقديراتها لعدد سكان العراق خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).