تفاصيل إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين في مطار بغداد

2022/01/03 | 17:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض القاعدة إلى هجوم الاثنين بطائرتين مسيرتين مفخختين.

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