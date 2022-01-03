شاهد بالفيديو.. لماذا يعتمد العراق على الغاز الايراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية؟

2022/01/03 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 70ftSAG9y8Q

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