التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوياته منذ وصول أردوغان للسلطة

2022/01/03 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلى مستوى له منذ وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة، بحسب البيانات الرسمية.

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