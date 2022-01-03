التخطيط تعلن تقديراتها لعدد سكان العراق في 2021

2022/01/03 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، تقديراتها لعدد سكان العراق لسنة 2021، وذلك وفقا للاسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للاحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية، المستندة الى نسبة النمو السنوية، ومعدلات الخصوبة، ونسب البقاء على قيد الحياة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ (41,190,658) مليون نسمة، وبواقع (20,810,479) مليون نسمة من الذكور، يشكلون مانسبته (51%) ) من مجموع السكان، في حين قُدّر عدد الإناث بـ(20,380,179)مليون نسمة، يشكلن نسبة (49%) مجموع السكان”.

وبينت، أن “التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ (28,779,201) نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها (69.9%) من مجموع سكان العراق، أما سكان المناطق الريفية فقد بلغ عددهم (12,411,457) نسمة بنسبة (30.1%) من مجموع سكان العراق”.

وأظهرت التقديرات، وفق البيان، أن “بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021 حيث قُدّر عدد سكانها بـ(8,780,422) ملايين نسمة وتشكل نسبة مقدارها (21.3%) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى، اقل المحافظات سكانا بحوالي (880) الف نسمة، وبنسبة (2.1%)”.

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