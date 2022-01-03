وفد من التيار الصدري يصل أربيل لمناقشة ملف تشكيل الحكومة

2022/01/03 | 17:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوصل وفد من التيار الصدري، اليوم الاثنين، إلى مدينة أربيل لمناقشة ملف تشكيل الحكومة.وقال بيان مقتضب لإعلام التيار الصدري أن "وفداً برئاسة حسن العذاري وصل إلى أربيل لمناقشة ملف تشكيل الحكومة".وبحسب الصور التي وزعها إعلام التيار الصدري ضم الوفد كلاً من حسن العذاري ونصار الربيعي ونبيل الطرفي.

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