وفد من التيار الصدري يصل إلى أربيل بشأن ملف تشكيل الحكومة

2022/01/03 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وفد من التيار الصدري، برئاسة رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، إلى أربيل، للقاء قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري في استقبال الوفد الصدري، بمشاركة عدد من قيادات الحزب.

ويأتي هذا اللقاء، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات النيابية، وبدء الكتل السياسية مرحلة المشاورات المكثفة حول تأليف الحكومة الجديدة، بعد انتهاء مرحلة "جس النبض".

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