وفد من التيار الصدري يصل اربيل

2022/01/03 | 17:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من التيار الصدري، اليوم الاثنين، إلى مدينة أربيل لمناقشة ملف تشكيل الحكومة.

وقال بيان مقتضب لإعلام التيار الصدري تلقى NRT عربية نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، أن "وفدا برئاسة حسن العذاري وصل إلى أربيل لمناقشة ملف تشكيل الحكومة".

وضم الوفد كلاً من حسن العذاري، ونصار الربيعي، ونبيل الطرفي.

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