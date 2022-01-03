2022/01/03 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، وجود شبه اتفاق على عدم تجديد اي ولاية ثانية للرئاسات الثلاث الحالية.

وقال القيادي في التحالف محمود الحياني، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هناك شبه اتفاق على عدم تجديد اي ولاية ثانية للرئاسات الثلاث الحالية".

وبين أن "ما يجري الان هو مجرد لقاءات وحوارات لم ينتج عنها ترشيح اي شخصية للرئاسات الثلاث ولكنها مستمرة بسبب التوقيتات الدستورية".

وأضاف الحياني أن "الاطار التنسيقي يسعى لتشكيل حكومة توافقية لان الظرف السياسي الموجود في الوقت الحالي في العراق وكذلك الانتخابات التي شابها الكثير من الملاحظات والمؤشرات تحتم تشكيل حكومة توافقية".

وأكد أن "الاغلبية غير موجودة كون ان الشعب لم يتفق على كتلة واحدة فقط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تحالف العامري يعلن موقفه من التجديد للرئاسات الثلاث - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تحالف العامري يعلن موقفه من التجديد للرئاسات الثلاث - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).