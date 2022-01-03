توجيه من وزير الصحة للمدراء العامين في الوزارة

2022/01/03 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر وزير الصحة هاني العقابي، اليوم الاثنين، توجيها للمدراء العامين في الوزارة.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي عقد في مقر الوزارة اجتماعا بحضور الوكيل الاداري لوزارة الصحة مع مدير عام صحة بغداد الكرخ ومدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية ومدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ومدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية، وتم في الاجتماع مناقشة الواقع الصحي وسبل تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية في ظل مواجهة جائحة كورونا".

كما وجه الوزير بـ"تعزيز الرصيد الدوائي والمستلزمات الطبية ومتطلبات العمل للمؤسسات الصحية من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى والارتقاء بالواقع الصحي لمواجهة فايروس كورونا".

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