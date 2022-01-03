أقل من اسبوع على جلسة البرلمان وملامح الكتلة الأكبر لم تتضح بعد

2022/01/03 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم تتضح حتى اليوم ملامح الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد على الرغم من اقتراب موعد الجلسة الأولى للبرلمان المقررة في التاسع من الشهر الحالي، التي يوجب الدستور التئام الكتلة الأكبر خلالها التي يحق لها تشكيل الحكومة، أو اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية الجديدين.

وتشير المصادر إلى وجود جهود وساطة من أجل تقريب وجهات نظر القوى السياسية للخروج برؤية موحدة قبل الجلسة التي ستعقد يوم الأحد المقبل.

مبينة أن السياسية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاتفاق منذ الآن على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً أو ترك ذلك لتحدده معطيات الجلسة الأولى للبرلمان التي قد تشهد مفاجآت ومواقف غير متوقعة في هذه الحالة.

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