2022/01/03 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 50 قرضاً بقيمة 8 ملايين دينار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق قروضا بقيمة 8 ملايين دينار لفئتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق قروضا بقيمة 8 ملايين دينار لفئتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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