اطلاق قروضا بقيمة 8 ملايين دينار لفئتين

2022/01/03 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 50 قرضاً بقيمة 8 ملايين دينار.

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