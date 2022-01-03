2022/01/03 | 17:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التكريم ثمينا لمنجزهم الابداعي المتميز خلال العام الماضي وتواصلهم مع الجمهور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة النبأ تكرم فنانين عراقيين وعرب وتستعرض نشاطها في المجال الثقافي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة النبأ تكرم فنانين عراقيين وعرب وتستعرض نشاطها في المجال الثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).