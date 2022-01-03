أمالي عبد الحميد مصطفى - 2- - ربيع نعيم مهدي

2022/01/03 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي "7"بعد ان كان لي حضور في درسٍ سَبق، حصلت على موعدٍ لحضور درسٍ آخر مع صاحب هذه الأمالي، توجهت إليه مُبَكراً لمعرفتي بزحمة الطرقات، وسرت فيها كباقي خلق الله قاصداً وجهتي، لكني كُنتُ أفكر في حديث للفنان الرحل نور الشريف عن معاني ودلالة التفاصيل الصغيرة التي نشاهدها في حياتنا.



تلك التفاصيل المتناثرة التي لو تفحصنا فيها لأخبرتنا الكثير عن الماضي الذي صنع لنا حاضراً ثقافياً يشكل في مجمله معالم و ......





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