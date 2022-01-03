العمل تطلق قروضاً بقيمة 8 ملايين دينار لفئتين

2022/01/03 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، قروضاً بقيمة 8 ملايين دينار للعائدين من المهجر والمتعافين من المخدرات.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم اطلاق قروض للعائدين من المهجر بقيمة 8 ملايين دينار للمشروع".وأضاف البيان، أنه "تم ايضاً اطلاق 50 قرضاً بقيمة 8 ملايين دينار لإنشاء مشاريع للمتعافين من المخدرات".

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