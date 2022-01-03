2022/01/03 | 17:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z1htuOgoGE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحن مجتمع غير مرفّه...صرخة المواطنين من برنامج ناس وناس) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نحن مجتمع غير مرفّه...صرخة المواطنين من برنامج ناس وناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).