2022/01/03 | 17:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0DfrvdwREWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: وفد رفيع المستوى من التيارالصدري برئاسة حسن العذاري يصل مطار أربيل الدولي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: وفد رفيع المستوى من التيارالصدري برئاسة حسن العذاري يصل مطار أربيل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).