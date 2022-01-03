العراق.. اجتماع

2022/01/03 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الهيئة الوطنية العليا لشؤون

المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم

الاثنين، الخطة الاستراتيجية

التنفيذية للسيطرة على انتشار

المخدرات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات

خاصة لمعالجة الإدمان.

وقالت وزارة الصحة

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