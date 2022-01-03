في ذكرى اغتياله.. حزب الله يكشف سراً عن

2022/01/03 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله"،

الشيخ نعيم قاسم، سراً عن القائد السابق

لفيلق القدس التابع للحرس الثوري

الإيراني قاسم سليماني، فيما تحدث عن

دوره في في بغداد وبيروت ودمشق.

وقال قاسم خلال حوار مع وك

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