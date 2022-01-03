الكتلة الصدرية تكشف طبيعة الحوارات مع الديمقراطي الكردستاني

2022/01/03 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت لجنة الكتلة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري، الاثنين، مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل جملة من الملفات المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبحث رئيس اللجنة الصدرية المفاوضة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بحسب بيان للكتلة "عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، فضلاً عن أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة".





وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لابنائه".





وأكد القيادي في الديمقراطي هوشيار زيباري "الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور".





ووصل وفد من التيار الصدري، برئاسة رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، إلى أربيل، للقاء قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني.





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