البنك المركزي يحدد ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

2022/01/03 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

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