كشف جريمة قتل غامضة شرق بغداد

2022/01/03 | 18:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصديقها قضائيا بالاعتراف كلا حسب دوره في ارتكاب الجريمة.

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