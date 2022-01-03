وزارة التخطيط: عدد السكان تجاوز الـ41 مليونا والذكور يتفوقون على النساء

2022/01/03 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدرت زارة التخطيط عدد سكان العراق بأكثر من 41 مليوناً خلال عام 2021 .

وبحسب تقديرات الوزارة فان العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان بواقع أكثر من 8 مليون نسمة، في حين جاءت المثنى أقل المحافظات سكانا بحوالي 880 ألف نسمة، وأكدت وزارة التخطيط ان الذكور يتفوقون على أعداد النساء حيث يشكلون 51 بالمئة من سكان العراق.

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