2022/01/03 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية في فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعد كلمة له في إسطنبول للإعلان عن حجم الصادرات التركية في عام 2021، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولى منذ مقتل خاشقجي.. أردوغان يكشف موعد زيارته إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولى منذ مقتل خاشقجي.. أردوغان يكشف موعد زيارته إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).