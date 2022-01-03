2022/01/03 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إنفوغراف..



عدد سكان العراق حتى نهاية العام 2021 » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 18:15

بغداد - واع

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