وزارة التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة

2022/01/03 | 18:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تحديد موعد امتحانات نصف السنة.وقال الوكيل الإداري للشؤون الإدارية في التربية فلاح محمود القيسي عبر منشور له تابعه “النور نيوز” ان “امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول تبدأ في الـ15 من شهر شباط للعام 2022”.وأضاف ان “العطلة الربيعية ستكون 10 أيام، حيث ستبدأ بتاريخ 2022/2/25”, …

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