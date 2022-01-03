التخطيط: 41.2 مليون نسمة عدد سكان العراق بنهاية 2021

2022/01/03 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، تقديراتها لعدد السكان في العراق لسنة 2021، وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، وفقا للمعادلات والمعايير الإحصائية، المستندة إلى نسبة النمو السنوية، …

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