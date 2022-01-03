إدارة كركوك ترضخ للضغوط.. إزالة اللوحات التعريفية لإضافة الكردية إليها (صور)

2022/01/03 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت ادارة محافظة كركوك، اليوم

الاثنين، بياناً توضيحياً بعد رفع صور

الدلالات المرورية من شوارع المحافظة

لعدم تضمينها اللغة الكردية.

وأكدت الادارة في بيان تابعته وكالة

نون الخبرية، أن "توجيهاتها وتعل

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