2022/01/03 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،

اليوم الاثنين، أن قائد فيلق القدس في

الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني،

كان قد ذهب إلى العراق في زيارة رسمية،

عندما اغتالته الولايات المتحدة

الأمريكية.

وأوضح رئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الايراني: سليماني ذهب في زيارة رسمية إلى العراق وسنثأر لدمه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الايراني: سليماني ذهب في زيارة رسمية إلى العراق وسنثأر لدمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).