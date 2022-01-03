مكتب المرجع السيستاني يحدد غرة شهر جمادي الآخرة

2022/01/03 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد المرجع السيستاني، الإثنين، غرة شهر جمادي الآخرة.

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وذكر مكتب المرجع الأعلى في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه (3 كانون الثاني 2022)، أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر جمادى الأولى، ويوم الأربعاء الموافق (5-1-2022) هو الأول من شهر جمادى الآخرة".

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