بالصور .. الثلوج تغطي السليمانية واربيل

2022/01/03 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

غطت الثلوج ، اليوم الاثنين، جبل أزمر في محافظة السليمانية، فيما انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير جدا في المدينة.

اما في محافظة اربيل فقد حاولت الجرافات رفع الثلوج من شوارع حاج عمران بعد سقوطها بمعدل ١٥ سم.

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