تحالف الفتح يعلن موقفه من التجديد للرئاسات الثلاث

2022/01/03 | 18:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، وجود شبه اتفاق على عدم تجديد اي ولاية ثانية للرئاسات الثلاث الحالية.وقال القيادي في التحالف محمود الحياني، في تصريح صحفي، إن “هناك شبه اتفاق على عدم تجديد اي ولاية ثانية للرئاسات الثلاث الحالية”.وبين أن “ما يجري الان هو مجرد لقاءات وحوارات لم …

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