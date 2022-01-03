تعرف على تسعيرة

2022/01/03 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء المركز في محافظة

كربلاء المقدسة، الاثنين، عن تسعيرة

اجور المولدات الاهلية في المحافظة

لشهر كانون الثاني الجاري.

وقال حسين المنكوشي في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "تم تحديد مبلغ 600

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