التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني يبحثان

2022/01/03 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الكتلة الصدرية المفاوضة

برئاسة حسن العذاري، اليوم الاثنين، مع

قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ملف

"تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "وفد الل

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